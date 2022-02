Rifiuti: Cangemi-Mocci (Lega), si scongiuri idea biodigestore a Cesano o saranno barricate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione della Giunta Gualtieri di realizzare un biodigestore a Cesano è una scelta illogica, scriteriata e che rispediamo al mittente. Aspettiamo che tanto il primo cittadino quanto la Regione Lazio spieghino cosa ha portato a individuare in questo versante l'area adatta a tale realizzazione", E' quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio e Consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi, e il capogruppo Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci. "A dicembre scorso - spiega Mocci - il XV Municipio ha affrontato il tema in un consiglio straordinario. Avevamo chiesto la presenza di rappresentanti del Campidoglio, ma la maggioranza di centrosinistra ha preferito fare diversamente e abbiamo affrontato questo argomento di programmazione territoriale delicatissimo solo tra noi esponenti del municipio. Tuttavia, il documento votato all'unanimità chiedeva a Sindaco e assessore competente di istituire un tavolo di confronto e di confrontarsi con il Municipio, ribadendo la netta contrarietà alla realizzazione di qualunque impianto - e all'epoca si parlava di impianto di compostaggio, non certo di un più invadente biodigestore - nel territorio di Osteria Nuova". (segue) (Com)