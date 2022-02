Rifiuti: Cangemi-Mocci (Lega), si scongiuri idea biodigestore a Cesano o saranno barricate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E questo territorio - proseguono Cangemi e Mocci - è caratterizzato dalla presenza di aree urbanizzate a Cesano e lungo la via Anguillarese, dove già insistono il Centro Ricerche dell'Enea, impianti produttivi, un depuratore, l'impianto di radiotrasmissione di Radio Vaticana che già impattano fortemente sul quadrante. Per non parlare della viabilità locale che non è assolutamente idonea ad un costante passaggio di mezzi pesanti carichi di rifiuti. Continuiamo a ribadire la nostra disponibilità al confronto per il bene del territorio, ma sulla questione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti nel territorio di Cesano Osteria Nuova non arretreremo di un centimetro. La sinistra si svegli, riveda questa decisione scellerata, o saranno barricate". (Com)