Regno Unito: governo potrà sanzionare Russia in caso di aggressione a Ucraina

- Il governo britannico ha ora il potere di imporre nuove dure sanzioni contro la Russia, dopo che la legislazione in merito è stata presentata oggi in Parlamento come parte delle misure per sollecitare il Cremlino a porre fine alla sua campagna di aggressione in Ucraina. È quanto riporta il ministero degli Esteri britannico, che conferma come la nuova legge per contrastare la minaccia russa sia stata firmata oggi dal sottosegretario per l'Europa, James Cleverly. Il Regno Unito può ora imporre sanzioni alle imprese e agli individui in Russia in diversi settori economici "strategicamente significativi, come l'industria chimica, della difesa, delle estrazioni e dei servizi finanziari" scrive il ministero. "Il Regno Unito è risoluto nel suo sostegno alla sovranità e al diritto all'autodeterminazione dell'Ucraina" ha affermato la ministra degli Esteri Liz Truss. "Esortiamo la Russia a smorzare le tensioni e a scegliere la via della diplomazia. Se la Russia persiste nella sua aggressione all'Ucraina, il Regno Unito e i suoi partner non esiteranno ad agire" ha concluso Truss. (Rel)