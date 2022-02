Ue: ministro Salute Francia, presto per considerare Covid come endemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È troppo presto per considerare la pandemia di coronavirus come una "endemia". Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Veran, al termine della riunione informale tenutasi a Grenoble nell'ambito della presidenza francese del Consiglio Ue. "Endemia significa che il virus circola, che non si cerca più di individuarlo per forza, a meno che non provochi dei picchi infettivi, dei picchi epidemici. Significa che si disarma il nostro sistema di test, significa che si lascia da parte l'insieme delle misure di frenaggio come le mascherine o il green pass", ha spiegato Veran. Non è passato ancora abbastanza tempo per poter considerare di abbassare la guardia e rilasciare totalmente la nostra vigilanza", ha aggiunto il ministro.(Frp)