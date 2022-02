Libia: Onu continuerà a sostenere Dabaiba come primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite (Onu) continueranno a sostenere Abdel Hamid Dabaiba come primo ministro della Libia. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Onu, Stephane Dujarric, parlando ai giornalisti in una conferenza stampa a New York, dopo che la Camera dei rappresentanti ha nominato stamattina all’unanimità l’ex ministro dell’Interno, Fathi Bashagha, come nuovo premier che ha ottenuto, in una votazione per alzata di mano, il sostegno di tutti i 147 deputati presenti. “L'organizzazione internazionale continua a sostenere Abdelhamid Dabaiba come primo ministro della Libia", ha dichiarato Dujarric.(Lit)