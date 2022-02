Energia: Spagna, Naturgy si divide in due società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio straordinario dell'azienda energetica spagnola Naturgy, su proposta del comitato direttivo, ha deciso di scindere il gruppo in due società: una con le attività regolamentate di gas ed elettricità (infrastrutture di rete) e l'altra con le attività non regolamentate (generazione, sia convenzionale che rinnovabile, e commercializzazione). Entrambe le società continueranno ad essere quotate dopo un frazionamento azionario uno a due, il che significa che gli attuali azionisti deterranno ugualmente azioni di entrambe le società. L'operazione è stata ufficializzata oggi alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv) ed il presidente, Francisco Reynés, ha giustificato questo progetto "per approfittare delle opportunità di crescita grazie alla "specializzazione" che richiedono "nuove linee guida". La transazione sarà chiusa prima della fine del 2022 e dovrò prima essere approvata da un'assemblea straordinaria. Il valore delle due nuove società, che non hanno ancora un nome, anche se corrispondono all'attuale organizzazione del gruppo, secondo Reynés dipenderà dal debito assegnato a ciascuna di esse.(Spm)