Energia: Mazzoncini (A2a), modello vincente per contrastare caro prezzi è fare contratti a lungo termine

- A2a sta ragionando, anche con il Comune di Milano relativamente alle utenze energetiche comunali, su contratti più a lungo termine, perché tutte le previsioni di prezzo a partire dal 2023, ma soprattutto nel 2024 e 2025, danno una curva di prezzo in discesa nuovamente. Lo ha spiegato oggi l’amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, in sede di Commissione Consiliare congiunta controllo enti partecipati e mobilità, ambiente, verde e animali del Comune di Milano. “Quindi – ha aggiunto Mazzoncini - il modo più facile per riuscire ad avere anche un 2022 più basso è quello di andare verso la sottoscrizione di contratti fissi. In altri Paesi, come in Germania, l’abitudine anche delle grandi aziende energivore è di avere contratti a prezzo fisso per lunghi periodi e quindi di coprirsi sul rischio energia era molto tipico, mentre da noi un po’ tutti i consumatori di energia hanno sempre pensato di poter avere delle opportunità sui contratti di breve periodo immaginando che il prezzo dell’energia potesse solo scendere, e invece si sono trovati scoperti”. Anche con Confindustria – ha concluso l’Ad di A2a – e con le piccole e medie aziende stiamo cercando di proporre contratti di lungo periodo a prezzi fissi”.(Rem)