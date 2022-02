© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per la fascia 5/11 anni "abbiamo chiesto ai pediatri un recall per chi non si fosse ancora vaccinato né prenotato. Ad oggi somministrate in questa fascia oltre 222 mila vaccini tra prima e seconda dose. il vaccino è sicuro". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato (Rer)