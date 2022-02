Sanità: Palozzi (Cambiamo), bene approvazione consiglio Lazio mozione su melanoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto per l'approvazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, della mozione avente ad oggetto 'Promozione screening melanoma cutaneo', campagna di sensibilizzazione e istituzione della giornata per la sensibilizzazione e prevenzione del melanoma". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Si tratta di un documento molto importante -continua- che mi vede tra i firmatari e condiviso da numerose forze politiche, con cui si impegna il presidente Zingaretti e l'assessore D'Amato a promuovere, tra le altre cose, un intervento speciale per la diffusione dello screening della pelle. Un tema delicato, di estrema attualità, che da tempo, insieme al presidente del Rotary club Roma Antropos, Paolo Dominici, ci vede in prima linea nell'attività di sensibilizzazione istituzionale e nell'organizzazione di iniziative al fine di accendere i riflettori su un problema di salute serio e da affrontare con la giusta e doverosa attenzione. I tumori della pelle, infatti, devono essere considerati alla stregua degli altri tumori per i quali le Asl gestiscono gli screening, la messa in rete dei dati, le visite di controllo. Parliamo di tumori subdoli che negli ultimi dieci anni hanno raddoppiato l'indice di incidenza in Italia e che forse tra qualche anno scopriremo essere ancor più cresciuti a causa della impossibilità che le persone hanno avuto nel poter fare anche un minimo di prevenzione. Con la mozione, approvata oggi in consiglio regionale, la speranza è che si pongano davvero le basi di un percorso che porterà a monitorare in maniera efficiente e costante i cittadini della nostra regione, implementando un servizio dedicato alla tutela della salute della nostra comunità".(Com)