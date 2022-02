Difesa: capo di Stato maggiore congiunto Usa Milley a colloquio con controparte bielorussa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Mark Milley, ha avuto un colloquio telefonico con la sua controparte bielorussa, Viktor Gulevich, per discutere di questioni di sicurezza europea, inclusa la riduzione delle possibilità di errori di calcolo mentre Russia e Bielorussia conducono esercitazioni militari congiunte. Lo ha affermato oggi il portavoce dello Stato maggiore congiunto, Dave Butler. "I leader militari hanno discusso questioni preoccupanti relative alla sicurezza regionale. La telefonata ha facilitato la comunicazione tra entrambi i leader per ridurre le possibilità di errori di calcolo e ottenere prospettive sull'attuale sicurezza europea", ha affermato il portavoce in una nota. (Nys)