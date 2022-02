Ucraina: ministero Esteri russo, telefonata Lavrov-Di Maio, focus su Donbass e garanzie sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'omologo russo Sergej Lavrov hanno tenuto una conversazione telefonica incentrata sul Donbass e sulle garanzie di sicurezza a lungo termine in Europa. Lo comunica il ministero degli Esteri russo in una nota, precisando che la telefonata si è svolta su iniziativa italiana. Lavrov ha condiviso le sue valutazioni sulle risposte scritte ricevute dalla Nato e dagli Stati Uniti ai progetti di accordi legali internazionali precedentemente presentati ai Paesi occidentali e ha chiesto una rapida soluzione delle questioni sollevate in questi documenti. Entrambi i diplomatici hanno esaminato in dettaglio la situazione nell'est dell'Ucraina, con Lavrov che ha sottolineato la natura destabilizzante delle azioni della Nato per lo sviluppo militare dello spazio post-sovietico e la sconsiderata militarizzazione dell'Ucraina attuata da alcuni Stati occidentali. (segue) (Rum)