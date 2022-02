Ucraina: ministero Esteri russo, telefonata Lavrov-Di Maio, focus su Donbass e garanzie sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo ha anche evidenziato la necessità di esigere da Kiev il rigoroso rispetto degli accordi di Minsk e delle intese raggiunte all'interno del Formato Normandia e del gruppo di contatto trilaterale. Inoltre sono state discusse questioni dell'agenda bilaterale, compreso un calendario di contatti politici per il prossimo periodo. Le parti hanno confermato l'intenzione di proseguire un dialogo costruttivo e di contribuire in ogni modo allo sviluppo di una cooperazione italo-russa reciprocamente vantaggiosa in settori chiave. Infine si è svolto uno scambio di opinioni sulla cooperazione in seno al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e ad altre piattaforme multilaterali. (Rum)