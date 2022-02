Pnrr: Mite, accordo da 110 milioni con Enea per ricerche sull’idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo è la stipula di un Accordo di Programma con Enea, per un ammontare complessivo di 110 milioni, per svolgere tra il 2022 ed il 2025 specifiche attività di ricerca e sviluppo in materia. Questo accordo prevede lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione, come beneficiari, con il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) e Rse (Ricerca sul sistema energetico, società di ricerca controllata dal Gestore dei servizi energetici). Il secondo intervento consiste nella pubblicazione di due Bandi di gara per ricerca e sviluppo sull'idrogeno: uno da 20 milioni di euro per enti di ricerca e università, un altro da 30 milioni per soggetti privati. I bandi sono ad oggi in preparazione. (Com)