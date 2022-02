Foibe: Faraone (Iv), ignobile attacco al Tg2 e oltraggio alle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un attacco vergognoso e ignobile da parte di qualche odiatore da tastiera contro lo speciale Tg2 post sul Giorno del ricordo. Italia viva condanna questo gesto e porge solidarietà alla redazione del Tg2 e al direttore Sangiuliano e soprattutto alle vittime delle foibe ed ai loro famigliari per l'intollerabile tentativo di infangare la loro memoria". Lo afferma, in una nota, il presidente dei senatori di Iv, Davide Faraone. (Com)