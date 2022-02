Foibe: Nahum (Pd), apriamo a Milano un tavolo serio per parlare di memoria, senza comparazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprire un tavolo tra maggioranza e opposizione sulla memoria per parlare di tutti gli aspetti riguardanti la memoria senza fare comparazioni, così che la città di Milano faccia un lavoro serio a riguardo. È questa la proposta che oggi il consigliere comunale di Milano Daniele Nahum (Pd) ha fatto in sede di riunione del Consiglio, in occasione della giornata del ricordo delle Foibe. “Vi lancio la proposta – ha affermato il consigliere dem - di fare un tavolo sulla memoria condivisa tra maggioranza e opposizione per ragionare sui temi che riguardano la memoria. Questa è una città dove furono deportati 859 ebrei e ne tornarono venti, vicino a Palazzo Marino c'era il quartiere generale delle Ss e la tragedia delle foibe è un episodio storico dimenticato per molti anni”.(Rem)