Rifiuti: dieci impianti per Roma, vanno nei Municipi IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII

- Tor de Cenci nel Municipio IX; via Wolf Ferrari, zona Infernetto, Municipio X; La Storta-Olgiata nel Municipio XV; Casal Selce sud nel Municipio XIII; lo Sdo in via dei Tedeschi nel Municipio IV; Severini in via Collatina nel Muicipio V; Corcolle in via Ripatransone/Via Petriolo nel Municipio VI; Massimina in via B. Chesi nel Municipio XII; piazza Bottero nel Municipio X; Corviale nel Municipio XI: sono questi dieci Centri di raccolta da realizzare nell'ambito dell'avviso M2C, linea d'intervento A del Pnrr, per impianti destinati al miglioramento della raccolta differenziata, per i quali sono state individuate le seguenti localizzazioni. Lo ha stabilito la giunta capitolina, nella seduta di questa mattina, approvando due delibere relative ai progetti di cui alle deleghe conferite all'Ama per la partecipazione ai bandi per il finanziamento di impianti nell'ambito delle risorse del Pnrr. Per gli ultimi due, quello di piazza Bottero e quello di Corviale, si tratta di ampliamenti e potenziamenti di due Centri di Raccolta già esistenti, mentre gli altri otto sono completamente nuovi. La spesa complessiva necessaria per la realizzazione delle opere ammonta a oltre 32 milioni di euro, di cui 10 milioni finanziati con le risorse Pnrr e i rimanenti oltre 22 milioni con fondi a carico del piano investimenti di Ama. (segue) (Rer)