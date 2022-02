Rifiuti: dieci impianti per Roma, vanno nei Municipi IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata da ricordare per la nostra città", ha spiegato l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi. "L'approvazione di questi progetti nel rispetto della tempistica molto stretta imposta dai bandi Pnrr – ha proseguito - rappresenta il primo, assai significativo, passo in avanti in un percorso complesso che entro pochi anni dovrà portare Roma fuori dalla palude in cui è venuta a trovarsi a causa della mancanza di impianti di trattamento dei rifiuti. Insieme agli impianti di Acea per il trattamento dei fanghi di depurazione presso la rete dei depuratori di Roma e ad altri tipi di impianti per i quali stiamo portando avanti le valutazioni tecniche, questo lavoro ci consentirà, nel medio periodo, di risparmiare risorse che oggi utilizziamo per trasportare i nostri rifiuti in altre regioni, per poterle dedicare alla riorganizzazione e al miglioramento dei servizi di igiene urbana nella città, con l'obiettivo finale di elevare la percentuale della raccolta differenziata ai livelli richiesti dalla legislazione europea e ridurre il livello della TA.RI. che oggi pesa moltissimo sui cittadini romani a fronte di un servizio non adeguato". (Rer)