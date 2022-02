© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Giorno del ricordo è stato pubblicato un video disgustoso e offensivo sull’account Twitter del Tg2. Non ci sarà mai spazio per chi oltraggia la memoria o tenta di rinnegare la storia. La mia solidarietà a Gennaro Sangiuliano e a tutta la sua redazione". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)