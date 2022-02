Perù: autobus esce di strada, 20 morti e 33 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 20 persone sono morte e altre 33 sono rimaste ferite in Perù dopo che l’autobus sul quale viaggiavano è uscito di strada precipitando in un burrone. Secondo quanto riferisce l’emittente “Rpp” l’incidente è avvenuto ieri nella provincia di Pataz, nella regione di La Libertad, nel nord-ovest. Gli incidenti con gli autobus sono relativamente frequenti in Perù a causa delle caratteristiche delle strade e delle cattive condizioni dei veicoli. (Brb)