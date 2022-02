Polonia: Tusk, al governo non ci sono patrioti bensì idioti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo in Polonia non ci sono patrioti ma idioti. Lo ha detto il leader del partito di opposizione Piattaforma civica (Po), Donald Tusk, in un breve messaggio sui social network. Da mesi ci sono soldi che dovrebbero arrivare alle imprese e alle famiglie polacche attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha ricordato. Tuttavia, l’unico motivo per cui queste risorse ancora non ci sono è il governo a guida Diritto e giustizia (PiS) e la sua incomprensibile ostinazione, ha continuato Tusk. Nel messaggio video il politico ha mostrato una banconota da 50 euro, dicendo che un bancale pieno di queste banconote contiene l’equivalente di 18 milioni di euro. “Immaginate 3.222 bancali, tali da riempire uno stadio. Perché ve lo dico? Perché questi bancali valgono 58 miliardi di euro. Questo denaro, difficile da immaginare, sta aspettando la Polonia e i polacchi in Europa”, ha dichiarato Tusk. Alcuni leader della maggioranza, tra i quali ha menzionato il leader del Partito repubblicano, Adam Bielan, e il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, “hanno affermato esplicitamente che la Polonia forse dovrebbe rinunciare a questi fondi. Forse loro possono permetterselo ma le famiglie polacche non possono concedersi quest’idiozia. E’ incomprensibile. Non sono patrioti, sono idioti”, ha aggiunto Tusk. (Vap)