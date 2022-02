Rifiuti: biodigestori anaerobici a Casal Selce e Cesano, ok in giunta Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'avviso M2C, linea d'intervento B del Pnrr relativa a nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e per l'ammodernamento di impianti esistenti, sono stati approvati dalla giunta capitolina i progetti per la realizzazione di due impianti di digestione anaerobica della frazione organica rispettivamente in località Casal Selce nel Municipio XIII e Cesano nel Municipio XV. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. (Rer)