Foibe: Castaldo (M5s), Paese che dimentica sua storia è senza identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In un’epoca in cui il proliferare delle fake news mina la corretta informazione, vorrei ringraziare Nova per il quotidiano e impeccabile lavoro" Massimo Castaldo

Vicepresidente del Parlamento Europeo

21 luglio 2021

- Un Paese che dimentica la sua storia è un Paese senza cultura e identità, per questo è importante dare il giusto peso a una delle pagine più tristi e dolorose del nostro passato oggi, nel Giorno del Ricordo. Lo scrive in un post su Facebook l'eurodeputato M5s Fabio Massimo Castaldo. "Il nostro pensiero va alle vittime delle Foibe, migliaia di italiani innocenti che hanno perso la vita al confine durante la follia della Seconda Guerra Mondiale. Così come alle centinaia di migliaia di nostri compatrioti che furono costretti ingiustamente ad abbandonare le loro case e la loro terra per sempre, nell’esodo giuliano-fiumano-dalmata, sradicando e cancellando l’identità di intere comunità italiane condannate, incolpevolmente, per crimini e responsabilità che non erano loro, ma degli opposti estremismi ideologici che uno dopo l’altro si sono abbattuti su di loro" aggiunge. "L’insufficiente sostegno dello Stato e l’oblio dell’opinione pubblica che calò sul loro dramma, nei decenni seguenti, è stata la seconda, più atroce e ancora più ingiusta ferita che dovettero subire" prosegue l'eurodeputato. "Erano i nostri nonni, bisnonni, sorelle e fratelli, genitori: oggi è il momento di ricordarli e di ricordare, affinché tali orrori non si ripetano mai più, e affinché queste povere anime si sentano meno sole" conclude. (Rin)