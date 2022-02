Bosnia: Parlamento Repubblica Srpska approva testo su Consiglio superiore magistratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno deciso lo scorso 5 gennaio di applicare delle sanzioni a causa dell'intenzione di avocare all'entità alcuni poteri. I rappresentanti politici della Repubblica Srpska parteciperanno ai lavori delle istituzioni centrali "quando sarà nel loro interesse", ha replicato Dodik, aggiungendo che cercherà "un modo per eliminare i motivi" per cui i rappresentanti serbi non partecipano ai lavori delle istituzioni. "Solo quando questi ostacoli saranno rimossi possiamo prendere (un ritorno ai lavori) in considerazione, ma non credo che ci sarà alcun progresso", ha detto Dodik. A proposito delle sanzioni, Dodik ha osservato che "non rappresentano una situazione ideale" per nessuno. "Le sanzioni che sono state imposte non rappresentano una situazione ideale per nessuno e neanche per me. Mi è chiaro che le politiche di rispetto della Repubblica Srpska non funzionano per loro", ha osservato aggiungendo che gli Stati Uniti sostengono la componente musulmana del Paese. (segue) (Seb)