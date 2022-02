Bosnia: Parlamento Repubblica Srpska approva testo su Consiglio superiore magistratura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni sono "uno strumento" per la stabilizzazione dei Balcani occidentali, secondo l'opinione dell'inviato degli Stati Uniti per la regione, Gabriel Escobar, espressa in un'intervista concessa nelle scorse settimane all'emittente radiofonica "Voice of America". Le sanzioni "non sono il mezzo principale" dell'impegno statunitense nei Balcani occidentali, ha detto Escobar, "ma hanno un effetto e continueranno ad averlo". (segue) (Seb)