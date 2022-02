Bosnia: Parlamento Repubblica Srpska approva testo su Consiglio superiore magistratura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 14 gennaio il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha chiesto all'esponente serbo della presidenza bosniaca Milorad Dodik la ripresa della partecipazione ai lavori delle istituzioni in Bosnia Erzegovina. Vucic ha precisato che ogni decisione spetta alla dirigenza della Repubblica Srpska, invitando al contempo i suoi rappresentanti a considerare la proposta. Secondo Vucic "è chiaro che alcuni fattori politici stanno essenzialmente minacciando la stabilità dell'intera regione", e che con falsità e insinuazioni cercano di scaricare la colpa sul popolo serbo e sulla Repubblica Srpska. "La mia richiesta al presidente Dodik e a tutti i fattori politici in Repubblica Srpska non è una richiesta di essere d'accordo con qualcosa, o di votare per qualsiasi cosa, al contrario, la mia richiesta è che il tavolo non sia vuoto e che combattano per gli interessi dell'entità e del popolo serbo", ha sottolineato Vucic. (segue) (Seb)