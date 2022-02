Foibe: Serracchiani (Pd), solidarietà a Tg2, atti vili che oltraggiano memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Solidarietà alla redazione del Tg2 ed al direttore Sangiuliano dalle deputate e dai deputati del Pd. I commenti offensivi e le immagini indegne comparse sull’account Twitter che annunciava lo speciale dedicato alle Foibe sono uno sfregio alla sofferenza di migliaia di persone, un oltraggio insopportabile alla memoria di questa tragedia e un insulto vigliacco nei confronti dei giornalisti. Non ci deve essere esitazione nella condanna di questi atti vili che feriscono l’intera comunità nazionale". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. (Com)