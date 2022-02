Rifiuti: Gualtieri, dopo 15 anni Roma realizza impianti moderni e punta a chiudere ciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo più di quindici anni Roma realizza moderni impianti pubblici per mettere in campo l'economia circolare e chiudere il ciclo dei rifiuti". Lo dichiara in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in riferimento al via libera della giunta giunta capitolina allo sviluppo o ammodernamento di dieci impianti nella Capitale. "Con le due delibere di oggi – prosege Gualtieri - Roma coglie l'opportunità del Pnrr per realizzare impianti green e sostenibili, essenziali per compiere un salto di qualità che ci consentirà di non dover più rincorrere soluzioni tampone, disperdendo risorse pubbliche e caricando di costi eccessivi i cittadini. Puntiamo a trasformare Roma in una città normale, una città nella quale ciò che oggi viene considerato straordinario, diventi ordinaria amministrazione". (Rer)