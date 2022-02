Mobilità: Mennuni (Fd'I Roma), casco per guidatori monopattini, utenza va sensibilizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario introdurre l'obbligo del casco per i conducenti di monopattino, ma in attesa che venga modificato il codice della strada con un provvedimento del Governo, bisogna fare un opera di persuasione istituzionale per invitare i fruitori di questi mezzi ad indossarlo". Lo dichiara Lavinia Mennuni consigliere capitolino Fd'I e componente della commissione mobilità di Roma Capitale. "Come ho sostenuto nel mio intervento odierno in Commissione Mobilità di Roma Capitale, c'è una non differibile forte esigenza di tutelare maggiormente la sicurezza di chi li guida, come dimostrano i numerosi incidenti verificatisi con serie conseguenze - aggiunge Mennuni -. Ritengo che si debba tentare di proporre alle società di monopattini una campagna di sensibilizzazione congiunta con il Comune e una formula che possa prevedere la fornitura del casco compresa nel noleggio del mezzo. Le aziende ne ricaverebbe un ritorno d'immagine importante, come è stato per quelle di motocicli e biciclette quando hanno pubblicizzato l'utilizzo del casco non solo per gli utenti sportivi, ma anche coloro che effettuano spostamenti quotidiani in città".(Com)