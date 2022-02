Usa: per la commissione sul 6 gennaio i tabulati telefonici forniti da Trump sono incompleti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione è ancora in attesa di ulteriore materiale dagli Archivi nazionali, che tengono traccia di tutte le registrazioni della Casa Bianca, e dagli operatori telefonici cui è stato chiesto di consegnare i tabulati di tutti i dispositivi in uso alla più stretta cerchia di collaboratori di Trump, tra cui il figlio Eric e la fidanzata dell’altro figlio Donald Trump Jr, Kimberly Guilfoyle. I tabulati ottenuti finora dalla commissione d’inchiesta della Camera tracciano le utenze che hanno telefonato al centralino della Casa Bianca, così come le chiamate partite dalla sede della presidenza Usa verso l’esterno. È un sistema che Trump aveva tuttavia l’abitudine di aggirare, cosa che complica il lavoro degli inquirenti. (Nys)