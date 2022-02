Foibe: Casellati, tante storie umane da non dimenticare, e cita Cossetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, tante sono le storie umane che non si possono dimenticare legate alla tragedia delle Foibe. Parlando nell'Aula di palazzo Madama in occasione del Giorno del ricordo, la presidente ha ricordato "Norma Cossetto: torturata, violentata da 17 aguzzini e infine gettata nuda in una foiba come un rifiuto. Il suo martirio è stato il martirio di centinaia di donne innocenti che ne hanno condiviso un orribile destino per il solo fatto di essere italiane". (Rin)