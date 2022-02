Russia-Italia: Katjrin (Camera commercio), promettente cooperazione in settore innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio e industria russa (Tpprf) considera la cooperazione tra Roma e Mosca sullo sviluppo sostenibile ed innovativo come una delle più promettenti. Lo ha dichiarato il presidente della Tpprf, Sergej Katjrin, intervenendo al terzo seminario "La cooperazione italo-russa per lo sviluppo di un'economia verde e innovativa", organizzato da Banca Intesa Russia e dalla stessa Tpprf. Katjrin ha ricordato come i partner e gli investitori italiani sono stati per molti anni la principale controparte estera del business russo nell'attuazione di progetti innovativi e ad alto contenuto tecnologico, anche nel campo della produzione industriale. Pertanto, la Tpprf è pronta ad assistere ancora le imprese italiane nella risoluzione di problematiche specifiche per la realizzazione di progetti nel campo della tecnologia e dell'innovazione, della digitalizzazione, della medicina e dell'ecologia in Russia. (Rum)