Sardegna: a fine marzo i lavori nel tratto più pericoloso della statale 129 - video

- Partiranno a fine marzo i lavori per mettere in sicurezza il tratto più pericoloso della strada statale 129, quello fra Nuoro e Macomer. L’intervento, del valore di 4,3 milioni di euro, consiste nella rettifica del tracciato tra il chilometro 63,700 e il chilometro 64,700 con il miglioramento degli standard di sicurezza della strada. “La sicurezza stradale è una condizione dalla quale non possiamo prescindere perché significa avere rispetto per la vita umana e per la persona umana – ha spiegato l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris - Il nostro impegno è volto a garantire migliori standard di percorribilità delle arterie e più efficienza delle infrastrutture viarie per far decrescere la percentuale di incidenti mortali, che purtroppo colloca la Sardegna sopra la media nazionale”. (Rsc)