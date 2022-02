Spagna: ministra Calvino, raggiunti obiettivi per chiedere tranche da 12 miliardi del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha già raggiunto la maggior parte dei 40 obiettivi (30 per le riforme e 10 per gli investimenti) per richiedere la prossima erogazione di 12 miliardi di euro prevista per la prima metà del 2022 nell'ambito dei fondi del Piano per la ripresa e resilienza (Pnrr) dell'Unione europea. Lo ha affermato la vicepresidente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, durante la sua apparizione davanti al Comitato misto per l'Unione europea per riferire sugli ultimi progressi relativi al piano di recupero. Questo esborso di 12 miliardi di euro previsto per la metà del 2022, dipende in gran parte da una delle più importanti riforme: quella del mercato del lavoro che il governo si è impegnato a intraprendere con la Commissione Europea e che è stata recentemente approvata dal Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento). In merito alla possibilità che il governo possa accedere in tutto o in parte ai 70 miliardi di euro di prestiti previsti per la Spagna, Calvino ha assicurato che inizierà un processo di consultazione con i gruppi politici, gli attori sociali e le comunità autonome per preparare questa seconda fase del Pnrr. Durante la prima parte dell'anno, il governo intende lanciare un totale di 266 bandi con la mobilitazione di 24,6 miliardi di euro, di cui circa 2,6 miliardi corrispondono a residui non eseguiti lo scorso anno. I bandi legati alla transizione energetica saranno quelli che attireranno un maggior volume di fondi (7,4 miliardi di euro circa) e alla mobilità sostenibile (7,2 miliardi di euro). (Spm)