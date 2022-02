Speciale infrastrutture: sicurezza, Copasir, escludere aziende cinesi da fornitura tecnologie reti 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ruolo strategico ed ormai irrinunciabile delle reti di telecomunicazione più avanzate (5G) come anche delle infrastrutture di nuova generazione esige una difesa costante rispetto ad insidie e minacce che rischiano di esporre tali presidi ad una vulnerabilità accentuata. E’ quanto si legge nella Relazione annuale del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) sull'attività svolta dal primo gennaio 2021 al 9 febbraio 2022 e approvata all'unanimità. “Nella relazione il Comitato ha altresì suggerito di valutare l'ipotesi, ove necessario per tutelare la sicurezza nazionale, di escludere le aziende cinesi dall'attività di fornitura di tecnologie per le reti 5G. Del resto - prosegue - la portata estremamente invasiva e pervasiva delle minacce di natura cibernetica, la pluralità delle possibili fonti di aggressione e di indebita interferenza - soggetti privati, attori statuali - la stessa eterogeneità degli attacchi o dei possibili incidenti rappresentano tutti insieme fattori di estrema preoccupazione che richiedono un quadro protettivo e di massima resilienza che, per l’intrinseca natura dei mezzi e degli strumenti impiegati, impone adattamenti ed affinamenti continui". (Rin)