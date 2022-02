Speciale infrastrutture: Cina, Copasir, l'Europa si chieda se può permettersi un futuro dominato da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il dinamismo cinese, ricorda però il Copasir, “caratterizza anche regioni del globo: in primo luogo, nel cosiddetto Mediterraneo allargato, che rappresenta un bacino di risorse energetiche, un mercato importante per le merci cinesi e un punto di transito marittimo indispensabile per l'export globale, dai Balcani – prima in Grecia con gli investimenti nelle infrastrutture portuali, poi in Montenegro attraverso politiche di sottomissione del debito – ai Paesi della sponda meridionale dove si riscontra una presenza strategica sui porti; in secondo luogo nel Sahel e, più in generale in Africa, che offre occasioni di espansione economica e industriale e una riserva di risorse minerarie. La penetrazione nel continente africano, la base di Gibuti per esempio, si avvale di un'articolata ed estesa rete infrastrutturale e di iniziative invasive di partenariato che hanno il fine di fidelizzare prima e condizionare poi i Governi locali, sfruttandone le debolezze e l'instabilità e appropriandosi del debito pubblico”. La relazione evidenzia inoltre la rinnovata intraprendenza di Pechino in Etiopia, Paese chiave per l'intera regione. (Res)