Speciale infrastrutture: Tlc, Copasir, accelerare su rete unica per garantire la sicurezza delle comunicazioni

24 luglio 2021

- La realizzazione di una rete unica a controllo pubblica appare come la soluzione in grado di garantire il necessario livello di sicurezza delle comunicazioni. È quanto si legge nella Relazione annuale del Copasir sull’attività svolta tra il primo gennaio 2021 e il 9 febbraio 2022. “Si impone il perseguimento di una politica strategica della rete: da un lato questo obiettivo rientra nel raggio d’azione presidiato dai poteri speciali del governo, perché le infrastrutture digitali sono arterie vitali del sistema Paese e non possono subire interferenze o aggressioni che avrebbero un indice di pericolosità assai elevato; dall’altro, è in gioco la stessa sovranità tecnologica nazionale e, in generale, il ruolo che lo Stato riveste nella frontiera digitale”, si legge nel documento. Relativamente alla rete unica, il Comitato ha sottolineato la necessità per il governo di intraprendere “il percorso decisionale più rapido per il perseguimento di questo obiettivo, anche al fine di evitare che distinti progetti di realizzazione di reti a banda larga, portati avanti da diversi attori di mercato, possano rendere più complessa e costosa la realizzazione di un’unica infrastruttura di rete controllata dallo Stato”. Un’esigenza, si legge nella Relazione, la cui urgenza è dimostrata “ancora una volta dal recente interessamento del fondo statunitense Kkr all’acquisizione del 100 per cento del Gruppo Telecom”, attualmente sotto il controllo della società francese Vivendi e che a sua volta controlla Sparkle, che possiede una vasta rete di cavi marittimi, e Telsy, società specializzata nella sicurezza e cifratura delle comunicazioni. (Rin)