Speciale infrastrutture: Russia-Italia, Pensabene (Ice), interscambio commerciale in crescita del 48 per cento annuo

- L'interscambio commerciale tra Italia e Russia è in crescita del 48 per cento nel periodo gennaio-novembre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, superando i 23 miliardi di euro. Lo ha affermato il direttore dell'ufficio dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) per Russia, Armenia e Bielorussia, Francesco Pensabene, intervenendo al terzo seminario "La cooperazione italo-russa per lo sviluppo di un'economia verde e innovativa", organizzato da Banca Intesa Russia e dalla Camera di Commercio e dell'Industria russa. Pensabene ha poi aggiunto che l'Italia rappresenta il 4,1 per cento del mercato russo nel suo complesso, un dato solo in leggero calo rispetto ai livelli pre-Covid. Inoltre Pensabene ha dichiarato che la cooperazione multilaterale tra Italia e Russia, definito un "Paese di primissimo profilo ed importanza per noi", non è ancora sfruttata a pieno. A tal proposito il direttore di Ice Russia ha auspicato una più stretta collaborazione tra imprese italiane e russe su progetti da attuare in Paesi terzi sfruttando i finanziamenti di grandi istituti finanziari internazionali, come ad esempio la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib). (Rum)