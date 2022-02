Speciale infrastrutture: Libano-Israele, inviato Usa, stallo nei negoziati su confini marittimi sconfitta per Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status quo nei negoziati sulla demarcazione marittima tra Libano e Israele “è una sconfitta” per il popolo libanese. Lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente “Lbci” l’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Energia, Amos Hochstein, che in questi giorni si è recato prima in Israele e poi in Libano per sbloccare il fascicolo della demarcazione marittima tra i due Paesi. Attualmente, il dossier è bloccato sulla richiesta del Libano di estendere di 1.430 metri quadrati la propria area, in aggiunta agli 860 metri quadrati già contesi, ovvero aggiungere alla zona compresa tra la linea 1 e la 23 la parte tra le linee 23 e 29, all’interno della quale si trova il giacimento israeliano Karish. L’inviato Usa ha invitato le autorità libanesi a concentrarsi sul “guadagno”, dal momento che negli ultimi dieci anni “il mercato del gas nel Mediterraneo orientale è passato dal nulla a tutto, con la scoperta di Zohr in Egitto, le scoperte in Israele, l'infrastruttura a Cipro, la nuova infrastruttura in Grecia e le infrastrutture in Turchia”. (Res)