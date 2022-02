Regno Unito: ministro Istruzione non esprime sostegno a Johnson per indagini feste a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione britannico Nadhim Zahawi ha ripetutamente evitato di esprimere il proprio sostegno al primo ministro Boris Johnson, nel caso in cui l'indagine sulle feste a Downing Street in violazione delle restrizioni anti Covid dovesse avere un esito negativo. "La polizia sta facendo il suo lavoro", ha risposto Zahawi alle domande dei giornalisti, quando gli è stato chiesto se continuerà a sostenere il premier nel caso in cui dovesse essere sanzionato come conseguenza dall'indagine. (Rel)