Foibe: Bernini (FI), al fianco Tg2 in difesa memoria comune

21 luglio 2021

- "Siamo al fianco del direttore Sangiuliano e della redazione del Tg2 per il violento attacco subito via social in risposta all'annuncio sullo "Speciale Foibe" che andrà in onda in occasione del Giorno del Ricordo". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, che aggiunge: "Leggere frasi offensive a commento di un post è una triste esperienza quotidiana per la quale siamo attrezzati. Ma vedere postati video oltraggiosi, volgari e infamanti su una autentica tragedia italiana, nella quale hanno perso la vita in un modo atroce i nostri concittadini, supera ogni sopportazione. Gli anticorpi contro chi offende la nostra storia e la nostra memoria comune non li svilupperemo mai", conclude Bernini.(Com)