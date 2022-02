© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo che il governo cambi modalità di confronto. L’esempio che abbiamo avuto sul fisco è, per noi, un metodo non accettabile". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nella relazione introduttiva in occasione dell’assemblea organizzativa nazionale della Cgil dal titolo "Il lavoro crea il futuro", a Rimini. (Rin)