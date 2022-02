Croazia: premier Plenkovic annuncia pacchetto di misure contro caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Croazia Andrej Plenkovic ha annunciato oggi che presenterà un pacchetto di misure per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo quanto precisato dal premier in conferenza stampa, le misure saranno presentate ufficialmente a metà della prossima settimana. "A differenza di molti altri cittadini dell'Ue, i cittadini croati non hanno finora avvertito un aumento significativo dei prezzi, ma a causa di una nuova crescita dei costi prevista ad aprile abbiamo deciso di adottare un pacchetto di misure. Con questo forte pacchetto, in fase di elaborazione da parte di diversi dipartimenti, attenueremo l'impatto sul tenore di vita dei cittadini dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia", ha aggiunto. (Seb)