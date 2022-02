© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, e l’omologo britannico, Boris Johnson, sono stati in visita alla sede della prima brigata corazzata Tadeusz Kosciuski di Wesola, a Varsavia. Lo ha reso noto l’emittente “Polsat News”. Dopo una dichiarazione congiunta, i due premier sono andati in visita alla sede per incontrare i soldati britannici di stanza in territorio polacco. (Vap)