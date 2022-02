Foibe: Capitanio (Lega), bene approfondimenti e querele del Tg2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' esecrabile l'oltraggio alla memoria degli oltre 20 mila italiani massacrati dai partigiani comunisti di Tito e ricordati con la giornata nazionale del 10 febbraio. Ha fatto bene il Tg2 a organizzare uno spazio di informazione su una tragedia ancora troppo sconosciuta e altrettanto bene a querelare i vigliacchi che hanno offeso la memoria delle vittime con commenti oltraggiosi sull'account Twitter del Tg2. Purtroppo queste derive sono anche la conseguenza di anni di colpevole silenzio e revisionismo imposti da una determinata parte politica". Lo dichiara in una nota Massimiliano Capitanio, deputato Lega e capogruppo in Vigilanza Rai. (Com)