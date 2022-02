Libia: viceministra Sereni, elezioni unica soluzione credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in Libia rappresentano “l’unica soluzione credibile per favorire una semplificazione dell’attuale quadro politico estremamente frammentato e contribuire così non solo a una stabilizzazione sostenibile del Paese, ma anche a soddisfare le legittime aspirazioni del popolo libico che – registrandosi in massa – ha dimostrato la propria determinazione a esprimersi in libere elezioni”. Lo ha detto oggi la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, al Question Time in commissione Esteri della Camera dei Deputati. “L’Italia continua a essere molto attiva in Libia per favorire la piena e duratura normalizzazione di un Paese la cui stabilità è cruciale non solo per l’intera regione circostante, ma anche per l’Italia e per l’Europa, date le possibili ripercussioni in termini di minaccia terroristica, sicurezza energetica e incremento dei flussi migratori irregolari”, ha detto Sereni, sottolineando come il presunto attentato di oggi contro il premier Abdulhamid Dabaiba ribadisca “ancora una volta, drammaticamente, l’urgenza della stabilizzazione della Libia”. (Res)