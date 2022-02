Lavoro: Scurati (Lega) su Emerson di Rescaldina (Mi) attendimo formalizzazione situazione per convocare le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio di voler di fatto chiudere lo stabilimento di Rescaldina, che produce valvole, per delocalizzare in altri Paesi, come Germania e Malesia, ha comprensibilmente gettato nella preoccupazione i 125 lavoratori interessati e le loro famiglie. Attendiamo pertanto che dalle fasi iniziali di confronto venga formalizzata la situazione e la posizione dell'azienda per poi, come sempre fatto, convocare tramite Regione Lombardia le parti nella Commissione attività produttive”. Lo afferma il consigliere regionale della Lega, membro della Commissione consiliare attività produttive, Silvia Scurati riferendosi “alla crisi della Emerson di Rescaldina (Mi). “Allo stesso tempo anche l'assessore alla formazione e al lavoro Melania Rizzoli, che ho avuto modo di sentire, attiverà tutti i canali istituzionali legati alle crisi aziendali. Massima attenzione, dunque, per i lavoratori e le loro famiglie" conclude Scurati. (Com)