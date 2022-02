Campania: Cammarano (M5s), no a Fonderie Pisano e compostaggio a Buccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'area del comune di Buccino non può essere destinata a ospitare il nuovo stabilimento delle Fonderie Pisano e l'impianto di compostaggio Buoneco. Parliamo di un perimetro compreso nel sito d'interesse comunitario "Fiumi Tanagro e Sele", per questo soggetto a vincolo paesaggistico. Un vincolo che riguarda la fascia dei 150 metri dalle sponde del fiume Bianco, le cui acque vengono usate per irrigare i campi di decine di aziende agricole della Piana del Sele. La Regione ha il dovere di ripensare a questa scelta, che rischia di avere conseguenze sull'economia di un territorio ad alta vocazione rurale, oltre che sulla salute dei cittadini". Così il consigliere regionale M5s Michele Cammarano che ha sottolineato come "la realizzazione di un sito di industria pesante non è coerente con i principi di tutela ambientale e con le prescrizioni di sviluppo sostenibile previsti dalla strategia nazionale aree interne".(Ren)