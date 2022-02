© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la creazione di 50 parchi eolici in mare entro il 2050. L'obiettivo è quello di arrivare a "40 gigawatt in servizio" per quella data, ha detto Macron da Belfort. Il presidente ha poi annunciato la volontà di moltiplicare per dieci le capacità dell'energia solare, sempre entro il 2050. Il gas rinnovabile, invece, dovrà aumentare del 10 per cento entro il 2030. (Frp)