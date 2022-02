Ue: de Guindos (Bce), no ad aumenti tassi di interesse sinché inflazione non si attesterà al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) aumenterà i tassi di interesse solo quando l'inflazione nell'area dell'euro si sarà stabilizzata al livello obiettivo del 2 per cento. Lo ha detto il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, al quotidiano “Handelsblatt”. "Siamo guidati dai nostri parametri nelle decisioni che prenderemo da qui in avanti e agiremo se e quando dovessero verificarsi tali condizioni", ha detto il vicepresidente della Bce. De Guindos ha sottolineato che altre banche centrali hanno già iniziato ad aumentare i tassi di interesse o hanno annunciato che lo faranno presto. Facendo un confronto tuttavia, secondo de Guindos, va ricordato che la zona euro si trova in una fase diversa del ciclo economico, come già emerso durante la fase peggiore della pandemia di Covid-19. "Quindi è ovvio che le banche centrali di tutto il mondo non iniziano necessariamente ad aumentare i tassi nello stesso momento", ha affermato de Guindos. La scorsa settimana, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha aperto le porte a un possibile aumento dei tassi entro la fine dell'anno visto il forte aumento del dato sull’inflazione. (Geb)