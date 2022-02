Libia: viceministra Sereni, Italia in prima linea per sostenere processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L’Italia continua ad essere in prima linea per sostenere il processo politico guidato dalle Nazioni Unite, volto a riportare la pace e la stabilità in Libia quale frutto di un percorso “Libyan – led” e “Libyan – owned”. Lo ha detto oggi la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, al Question Time in commissione Esteri della Camera dei Deputati. “Nonostante i progressi raggiunti grazie alla mediazione dell’Onu che hanno portato alla fine delle ostilità e alla creazione di un Governo unificato transitorio, il processo di transizione istituzionale sta incontrando difficoltà. Iniziative legislative unilaterali non condivise e contestate e il carattere divisivo di alcune candidature alle elezioni presidenziali hanno impedito che le consultazioni elettorali avessero luogo il 24 dicembre 2021”, ha ricordato Sereni. “Il rinvio delle elezioni ha aperto una fase politica complessa, in cui al momento manca una chiara prospettiva elettorale e il Governo ad interim sta affrontando crescenti pressioni. Poco fa il presidente del parlamento Aghila Saleh ha annunciato il conferimento dell’incarico di formare un nuovo Governo a Fathi Bashagha. Vi sono però tuttora molte incertezze sulle modalità del voto e sui prossimi sviluppi”, ha detto ancora la vice ministra. (Res)